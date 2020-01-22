MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi." - ANKARA