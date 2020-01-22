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MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist,...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 4 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi." - ANKARA
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