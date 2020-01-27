MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist,... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist,...

20 dakika önce

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi." - ANKARA

Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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