MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist,... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist,...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/ YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı."

Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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