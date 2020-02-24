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MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist,...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:08 Kaynak: AA
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında PKK/ YPG'li 5 terörist, gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte sağ yakalandı."
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