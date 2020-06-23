MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler...

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili yaraladı.

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili yaraladı."

Masum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler... - Son Dakika

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