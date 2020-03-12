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MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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