MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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