MSB: "Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li terörist, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi."
07.01.2021 16:37
MSB: "Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li terörist, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/ YPG'li terörist, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi."
YPG, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MSB: 'Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li terörist, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika
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