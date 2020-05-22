MSB: "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist,...
MSB: "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/ YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:47 Kaynak: AA
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