Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu belirtildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin, eylemi gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirilen paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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