Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin, eylemi gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirilen paylaşımda, "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu belirtildi.

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