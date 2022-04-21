MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.04.2022 17:18
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.


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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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