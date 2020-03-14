MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı...

7 saat önce

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/ YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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