MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "PKK/YPG'li 11 terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
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