Son Dakika › Güncel › MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/ YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:20 Kaynak: AA
Son Dakika Teslim olan PKK'lıdan itiraf: Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor