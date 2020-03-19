MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi. - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunun PKK/ YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi."

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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