MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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