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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi"
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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