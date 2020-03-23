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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li 3...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu PKK/ YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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