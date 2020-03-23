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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:11 Kaynak: İHA
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