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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG'li...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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