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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/ YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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