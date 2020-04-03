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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/ YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:08 Kaynak: İHA
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