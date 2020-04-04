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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/YPG'li 24 terörist, etkisiz...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/YPG'li 24 terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/ YPG'li 24 terörist, etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:42 Kaynak: AA
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