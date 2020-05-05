Son Dakika › Politika › MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman... - Son Dakika
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak