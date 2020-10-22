MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Son Dakika

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı

Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş

Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı

Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil

Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler

Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi

TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi

7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı