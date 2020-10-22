MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
22.10.2020 13:51
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika
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