MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi
28.12.2020 11:15
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/ YPG
'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
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