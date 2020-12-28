MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi

28.12.2020 11:15
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/ YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.


Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin
Çinli oyun şirketinin CEO'su çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü Çinli oyun şirketinin CEO'su çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü         
11:08
Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak         
10:58
6 kişinin yaralandığı kaza, canlı yayına saniye saniye yansıdı 6 kişinin yaralandığı kaza, canlı yayına saniye saniye yansıdı         
10:35
NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı 51 sayı farkla mağlup etti NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı 51 sayı farkla mağlup etti         
10:23
Profesörden korkutan kuraklık uyarısı: Sivrisineklerin artışıyla hastalıklar çoğalabilir Profesörden korkutan kuraklık uyarısı: Sivrisineklerin artışıyla hastalıklar çoğalabilir         
10:14
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı         
09:46
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 11:20:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei