MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:27 Kaynak: DHA
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