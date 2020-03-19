MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:31 Kaynak: DHA

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