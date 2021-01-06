MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
06.01.2021 10:27
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin kahraman komandolarca düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG'li teröristin kahraman komandolarca düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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