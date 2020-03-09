MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi

41 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/ YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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