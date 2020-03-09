Son Dakika › Güncel › MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi
41 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:10 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/ YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Son Dakika Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor