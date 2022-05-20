MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

20.05.2022 10:53

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Görüntü dökümü:

- Cezalandırma atışları

Haber:  ANKARA,


MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLAR
500
MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi MSB: Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement