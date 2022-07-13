Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye 'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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