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MSB: "Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:58 Kaynak: AA
MSB: "Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/ YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi."
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