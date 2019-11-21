Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
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