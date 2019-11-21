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MSB: "Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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