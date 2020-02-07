MSB: "(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde faaliyetler devam etmektedir. Şu ana kadar unsurlarımıza yapılan 500'den fazla taciz ve saldırıya meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir." - ANKARA