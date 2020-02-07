Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: '(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde... - Son Dakika
MSB: "(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde...
6 saat önce
MSB: "(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde faaliyetler devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
MSB: "(Barış Pınarı Harekat Bölgesi) Soçi'de Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde faaliyetler devam etmektedir. Şu ana kadar unsurlarımıza yapılan 500'den fazla taciz ve saldırıya meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir." - ANKARA
Son Dakika Galatasaraylı Caner Erdeniz'e, cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış