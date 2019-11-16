Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesin de 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekat bölgesin de 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesin de 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi
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