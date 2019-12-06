Son Dakika › Güncel › MSB: ' Barış Pınarı Harekât bölgesinde 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi' - Son Dakika
MSB: " Barış Pınarı Harekât bölgesinde 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi". - ANKARA
Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu