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MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi." - ANKARA
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