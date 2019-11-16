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MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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