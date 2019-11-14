Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/ YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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