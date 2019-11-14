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MSB: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/ YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu." - ANKARA
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