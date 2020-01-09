MSB: "Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmaları sırasında şu ana kadar bölgede bin 660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 adet mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmaları sırasında şu ana kadar bölgede bin 660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 adet mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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