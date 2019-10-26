Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...
Son Dakika Genel MSB: 'Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...

16 dakika önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor"

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/ YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor"

MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...

YPG, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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