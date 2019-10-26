MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...
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MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor"
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/ YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor"
Terör örgütü PKK yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü Çıplak fotoğraflarıyla ülkede gündem olan Katie Hill'in bacak arasındaki Nazi dövmesi dikkat çekti