MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırı... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırı...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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