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MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırı...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." - ANKARA
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