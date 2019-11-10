MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:40 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/ YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.
PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
Şırnak'ta 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler paylaşıldı Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu