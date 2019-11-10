Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi"
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi'

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı yapıldığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/ YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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