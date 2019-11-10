MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket...
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MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:20 Kaynak: AA
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/ YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
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