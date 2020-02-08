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MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu
6 saat önce
Millî Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah askerin yaralandığını duyurdu. Hastaneye sevk edilen askerlerden birinin şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde intikal sırasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:41
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