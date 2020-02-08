MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu - Son Dakika Dünya

MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu

6 saat önce

Millî Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah askerin yaralandığını duyurdu. Hastaneye sevk edilen askerlerden birinin şehit olduğu belirtildi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde intikal sırasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerin yaralandığı belirtildi.

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Barış Pınarı Harekatı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:41 
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