MSB: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam...
7 saat önce
MSB: "(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
MSB: " (Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." - ANKARA
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