MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale...
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA
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