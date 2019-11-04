Son Dakika Haberleri: MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale...

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
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