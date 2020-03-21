MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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