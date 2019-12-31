MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/ YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA

Aralık, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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