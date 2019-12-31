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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/ YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA
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