MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:10 Kaynak: AA

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