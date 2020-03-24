MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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