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MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve...
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:08 Kaynak: AA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/ YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."
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