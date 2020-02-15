MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve... - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve...

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/ YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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